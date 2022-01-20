Авторы ролика о «столкновении» британского фрегата с российской подлодкой допустили киноляп

Лондон, 20 января. Британские СМИ обнародовали ролик о «столкновении» российской подводной лодки с фрегатом Королевского флота в 2020 году. Однако на опубликованных кадрах оказалась запечатлена субмарина ВМС Великобритании.

Речь идет о 48-часовом преследовании российской подлодки британским кораблем HMS Northumberland, в результате которого суда попали в «аварию». Журналисты британского Пятого канала, чудом оказавшиеся на борту, после инцидента пообещали опубликовать кадры «тарана». Однако в обнародованном ролике этой сцены не оказалось, передает «ПолитРоссия».

Известный эксперт по подводному вооружению, главный редактор журнала Covert Shores Хай Саттон заметил, что показанная в фильме субмарина вовсе не является российской. Ее выдали мачты и перископ, принадлежащие британской подлодке Trafalgar.

«Мачты могут различаться с течением времени и в зависимости от класса лодок, но оптоническая мачта Thales является надежным идентификатором», — отметил специалист.

Этот киноляп оказался далеко не единственной глупостью авторов фильма. Они заявили, что «российскую» субмарину вычислили по торчащему из воды перископу. Трудно поверить, что профессиональные моряки не додумались уйти на дно, чтобы скрыться от преследующего фрегата.

«С сожалением сообщаю вам, что кадры перископа были настолько хороши только потому, что на самом деле это были кадры британской подводной лодки», — отметил комментатор.

«Бескомпромиссная русофобия, помноженная на грязную пропаганду, — рецепт сегодняшней подачи информации (читай дезинформации) СМИ. Никто из русских даже не думает нападать на западные страны. Тотальное бездоказательное обвинение в агрессии — это всего лишь способ нападения», — заключил пользователь Сети.

Читатели издания The Times ранее раскритиковали главу штаба обороны Британии Тона Радакина из-за слов о российских подлодках. Военачальник попытался обвинить флот РФ в «феноменальной активности».