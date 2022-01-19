Порошенко после суда поехал со своей командой в киевский ресторан

Киев, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко после суда, которые отпустил его на свободу по делу о госизмене, поехал в ресторан «Царское село» в Киеве вместе со своими соратниками. Об этом пишет «Украинская правда».

Судья не стал заключать экс-главу государства под стражу, однако обязал сдать его заграничные паспорта и постановил о запрете выезда за пределы Киева без особого разрешения. Порошенко намерен обжаловать это решение, так как оно может помешать его политической деятельности.

«Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой», — говорится в сообщении.

Во время суда бывший президент Украины вместе со своими сторонниками исполнил гимн страны. Его окружала толпа журналистов, а сам он был без медицинской маски, ношение которой в закрытых помещениях обязательно из-за пандемии коронавируса.