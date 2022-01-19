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Певица из Чехии умерла после намеренного заражения коронавирусом

Общество
Певица из Чехии умерла после намеренного заражения коронавирусом
pixabay.com

Прага, 19 января. Вокалистка чешской музыкальной группы Asonance Хана Хорка умерла в возрасте 57 лет после того, как специально заразилась коронавирусом, желая приобрести естественный иммунитет.

Из-за ограничений певица решила получить необходимый документ для свободного передвижения и посещения общественных мест. Причем делать прививку она отказалась из-за собственных соображений, поэтому пошла на такой шаг, Об этом пишет Daily Mail.

«Хана Хорка умерла в воскресенье после заражения штаммом "Дельта" в возрасте 57 лет. Она добровольно подвергла себя воздействию вируса, когда ее муж и сын, оба вакцинированные, заразились им перед Рождеством», — написала газета.

После перенесенного заболевания Хорка решила выйти на прогулку, однако в скором времени вернулась домой из-за болей в спине. Позже она скончалась в своей постели от удушья.

Тем временем в России продолжается распространение омикрон-штамма. Из-за скачка заражений в Петербурге ограничения могут быть ужесточены.

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иммунитет коронавирус хана хорка
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