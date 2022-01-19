UkTubeTV показал показал фильм об «охоте» HMS Northumberland за российской подлодкой

Лондон, 19 января. Журналисты Пятого телеканала Великобритании сняли фильм об «охоте» фрегата HMS Northumberland за российской подлодкой. Документальная лента была опубликован на YouTube-канале UkTubeTV.

Сюжет картины разворачивается вокруг столкновения фрегата HMS Northumberland за российской субмариной в 2020 году, факт которого недавно подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Во время самого инцидента по счастливой случайности на борту военного корабля оказалась съемочная группа Пятого телеканала Великобритании, передает «ПолитРоссия».

«Очень трудно обнаружить российскую подводную лодку на гидролокаторе, но почти невозможно наблюдать ее на поверхности», – указал диктор в фильме.

«Охота» продолжалась порядка двух дней, в ходе которой британские моряки при помощи специальных средств отслеживали перемещение якобы российской подводной лодки возле берегов Шотландии. Апофеозом этого стало столкновение субмарины с фрегатом, в результате которого гидролокационный радар HMS Northumberland вышел из строя.

Недавно китайское издание Sohu сообщило о нервном срыве у экипажа HMS Northumberland после встречи с российской атомной субмариной. По данным издания, при столкновении на борту британского судна воцарилась паника.