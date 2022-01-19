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Финская группа The Rasmus представила трек для конкурса «Евровидение-2022»

  /   Обновлено: 19 января 2022 23:26
Общество
Финская группа The Rasmus представила трек для конкурса «Евровидение-2022»
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Хельсинки, 19 января. Известная рок-группа The Rasmus записала песню Jezebel. С этим треком музыканты планируют выступить на финском отборе на Евровидение-2022.

Финский отбор на конкурс «Евровидение» состоится 26 февраля. The Rasmus вместе с песней выпустили лирическое видео. На нем вокалист Лаури Илонен и другие участники группы исполняют Jezebel на фоне экрана. Прическу фронтмена традиционно украшают перья.

«Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными», — отметили участники The Rasmus.

Евровидение-2022 пройдет на территории Турина. После победы группы Maneskin в 2021 году Италия выбрана следующей страной для проведения песенного конкурса. Уже стало известно, что Белоруссия отказалась от участия в шоу в этом году. Сейчас в официальном перечне находится 41 страна.

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евровидение песня the rasmus
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