Хельсинки, 19 января. Известная рок-группа The Rasmus записала песню Jezebel. С этим треком музыканты планируют выступить на финском отборе на Евровидение-2022.

Финский отбор на конкурс «Евровидение» состоится 26 февраля. The Rasmus вместе с песней выпустили лирическое видео. На нем вокалист Лаури Илонен и другие участники группы исполняют Jezebel на фоне экрана. Прическу фронтмена традиционно украшают перья.

«Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными», — отметили участники The Rasmus.

Евровидение-2022 пройдет на территории Турина. После победы группы Maneskin в 2021 году Италия выбрана следующей страной для проведения песенного конкурса. Уже стало известно, что Белоруссия отказалась от участия в шоу в этом году. Сейчас в официальном перечне находится 41 страна.