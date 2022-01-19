Голы Ерохина и Клаудиньо принесли «Зениту» победу в товарищеском матче с «Эмирейтс»

Дубай, 19 января. Петербургский «Зенит» всухую обыграл «Эмирейтс» (ОАЭ) в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых — голы на свой счет записали Клаудиньо и Александр Ерохин.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте после точного удара Клаудиньо. Преимущество «Зенита» закрепил Ерохин, оформивший дубль (50, 56). Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу российского клуба со счетом 3:0.

Соперником «Зенита» в следующем контрольном матче станет болгарский «Ботев». Матч состоится в субботу, 22 января.

Тем временем стало известно, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба останется в стане команды как минимум до лета. Форвард, как и иранский футболист Сердар Азмун, тренируется с «Зенитом» на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.