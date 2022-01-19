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Появилось видео с места гибели жительницы Ленобласти во время купания в проруби

Происшествия
Появилось видео с места гибели жительницы Ленобласти во время купания в проруби
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Выра, 19 января. Спасатели продолжают поиски тела женщины, погибшей во время купания в необорудованной проруби. Трагедия произошла в Гатчинском районе Ленобласти.

Жительница решила окунуться в реке Оредеж после посещения бани. На видео показано место инцидента и подготовка водолаза к погружению для поиска тела. Спасательная операция проходит в темное время суток, что усложняет ситуацию.

Несчастный случай произошел 19 января. Предварительно известно, что 40-летняя женщина скончалась в результате рефлекторного утопления или из-за сильного течения. Тело погибшей не может подняться на поверхность из-за толстого слоя льда.

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