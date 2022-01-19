Космонавты Шкаплеров и Дубров совершили первый выход в открытый космос в текущем году

Москва, 19 января. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили первый в 2022 году выход в открытый космос, проведя на орбите 7 часов 11 минут. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Данная вылазка была проведена в рамках интеграции узлового модуля «Причал». Сообщается, что они закрыли люк 19 января в 22:29 по московскому времени. Для Шкаплерова миссия была третьей в его карьере, а для Дуброва — четвертая. Трансляция внекорабельной деятельности россиян прошла на официальном сайте Роскосмоса.

«Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" 19 января в 22:29 по Москве», — следует из сообщения.

Также ранее космонавты российского сегмента МКС нашли потенциальное место утечки воздуха в камере модуля «Звезда». В скором времени грузовым кораблем «Прогресс» на станцию будут доставлены средства устранения негерметичности.