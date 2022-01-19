Жительница Ленобласти утонула в необорудованной проруби на глазах у детей

Выра, 19 января. Женщина решила окунуться в проруби после посещения бани и утонула в ледяной воде реки Оредеж Гатчинского района Ленинградской области. Трагедия произошла в деревне Выра на глазах у двоих детей.

Несчастный случай произошел 19 января в день крещения. По предварительным данным, 40-летняя женщина погибла в результате синкопального (рефлекторного) утопления или из-за сильного течения. Спасатели занимаются поиском тела, которое не сможет всплыть из-за льда.

пресс служба ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Отмечается, что купель, в которую решила нырнуть погибшая, была необорудованной. Однако неподалеку есть другое место, где можно окунаться под присмотром спасателей. По информации источника ФАН, экстренные службы могли вызвать либо дети, либо прохожие.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко ранее дал ряд рекомендаций по безопасному купанию в проруби в честь Крещения Господне. Первым делом он посоветовал окунаться в безопасных местах, где дежурят медики и сотрудники МЧС России.