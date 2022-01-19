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Владимир Зеленский призвал украинцев не скупать гречку и спички

Политика
Владимир Зеленский призвал украинцев не скупать гречку и спички
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 января. Президент Украины Владимир Зеленский попросил граждан отказаться массово скупать гречку и спички. С таким заявлением глава страны выступил в своем видеообращении.

В частности Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике из-за сообщений о якобы готовящемся вторжении со стороны России. Он также указал, что информация о вооруженной агрессии распространяется для того, чтобы подавить нервную систему граждан.

«Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы», — заявил Зеленский.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз опроверг слухи о якобы готовящейся вооруженной агрессии Москвы против Киева. Он акцентировал внимание на том, что эти данные распространяют именно западные СМИ и посоветовал им подробнее ознакомиться с контекстом в данной теме.

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