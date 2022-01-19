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Американские конгрессмены выступили за немедленное введение антироссийских санкций

  /   Обновлено: 19 января 2022 22:57
Политика
Американские конгрессмены выступили за немедленное введение антироссийских санкций
wikipedia.org

, 19 января. Делегация американского конгресса встретилась с главой США Джо Байденом после поездки на Украину. Сенаторы потребовали ввести санкции против России.

По информации сенатора Роджера Уикера, поездка была интенсивной. Соединенные Штаты выступают вместе с Украиной и не хотят, чтобы страна «становилась частью России». Некоторые республиканцы призвали не ограничиваться угрозами введения санкций против Москвы.

«После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», сказала сенатор Джони Эрнст во время брифинга.

Западные СМИ стали все чаще публиковать информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эти слухи и указывали, что Москва не строит никаких агрессивных планов в отношении соседней страны.

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется вводить санкции против России. Политик пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

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