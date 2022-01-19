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Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена

Весь мир
Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 19 января. Джо Байден намерен сегодня провести пресс-конференцию, на которой он подведет итоги первого года своего срока на посту президента Соединенных Штатов. Публичное мероприятие проводится в тот момент, когда Белый дом и вся Америка испытывают целую серию кризисных явлений.

CNN приводит лишь некоторые из вопросов, на которые американцы ждут ответы в ходе пресс-конференции Байдена:

— уверен ли глава государства, что массового тестирования и массовой самоизоляции американцев достаточно, чтобы остановить волну заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон»?

— понимает ли Байден, что США столкнулись с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет и небывалым ростом государственного долга?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей /

— почему Белый дом допустил масштабную эскалацию в отношениях с Россией?

— как администрация США собирается не допустить появления ядерного оружия у Ирана и Северной Кореи?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей

— как Байден планирует поддержать свой рейтинг, который уже после первого года на президентском посту пал ниже, чем рейтинг Трампа?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей /

— что происходит с «планом Байдена» и программой социальных и инфраструктурных преобразований в США, которую будущий президент сделал центральной частью своей программы и не смог провести через Сенат?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей /

— что Байден и Демократическая партия планируют делать в ходе предстоящих выборов в Конгресс со столь низкими рейтингами?

— что делать с южной границей США, через которую за год прошли больше полутора миллионов нелегальных мигрантов?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей /

— как Байден собирается не допустить обострения с Китаем из-за Тайваня? Тем более после того как стало известно, что его сын активно помогал китайским корпорациям добиваться лидерства?

Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена
Федеральное агентство новостей /

При этом Белый дом сократил до 30 человек пул репортеров, которые будут допущены на пресс-конференцию. Скорее всего, не все они смогут задать вопросы главе государства, который будет принимать лишь заранее согласованные вопросы.

В администрации президента США сокращение числа журналистов объяснили распространением штамма «Омикрон», который привел к рекордным уровням заболеваемости и госпитализаций. Однако во многих американских СМИ полагают, что помощники Байдена стремятся до минимума сократить возможность неприятных случайностей, которые иногда происходят с 77-летним президентом США. За первый год Байден провел лишь девять пресс-конференций, включая выступления на форумах и встречах с иностранными лидерами: Трамп за то же время выступил 22 раза, а Барак Обама — 27 раз.

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