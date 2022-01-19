Белый дом допустит лишь 30 репортеров на пресс-конференцию об итогах первого года Байдена

Вашингтон, 19 января. Джо Байден намерен сегодня провести пресс-конференцию, на которой он подведет итоги первого года своего срока на посту президента Соединенных Штатов. Публичное мероприятие проводится в тот момент, когда Белый дом и вся Америка испытывают целую серию кризисных явлений.
CNN приводит лишь некоторые из вопросов, на которые американцы ждут ответы в ходе пресс-конференции Байдена:
— уверен ли глава государства, что массового тестирования и массовой самоизоляции американцев достаточно, чтобы остановить волну заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон»?
— понимает ли Байден, что США столкнулись с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет и небывалым ростом государственного долга?
— почему Белый дом допустил масштабную эскалацию в отношениях с Россией?
— как администрация США собирается не допустить появления ядерного оружия у Ирана и Северной Кореи?
— как Байден планирует поддержать свой рейтинг, который уже после первого года на президентском посту пал ниже, чем рейтинг Трампа?
— что происходит с «планом Байдена» и программой социальных и инфраструктурных преобразований в США, которую будущий президент сделал центральной частью своей программы и не смог провести через Сенат?
— что Байден и Демократическая партия планируют делать в ходе предстоящих выборов в Конгресс со столь низкими рейтингами?
— что делать с южной границей США, через которую за год прошли больше полутора миллионов нелегальных мигрантов?
— как Байден собирается не допустить обострения с Китаем из-за Тайваня? Тем более после того как стало известно, что его сын активно помогал китайским корпорациям добиваться лидерства?
При этом Белый дом сократил до 30 человек пул репортеров, которые будут допущены на пресс-конференцию. Скорее всего, не все они смогут задать вопросы главе государства, который будет принимать лишь заранее согласованные вопросы.
В администрации президента США сокращение числа журналистов объяснили распространением штамма «Омикрон», который привел к рекордным уровням заболеваемости и госпитализаций. Однако во многих американских СМИ полагают, что помощники Байдена стремятся до минимума сократить возможность неприятных случайностей, которые иногда происходят с 77-летним президентом США. За первый год Байден провел лишь девять пресс-конференций, включая выступления на форумах и встречах с иностранными лидерами: Трамп за то же время выступил 22 раза, а Барак Обама — 27 раз.