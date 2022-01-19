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«Авито» и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с компанией «Яндекс»

Общество
«Авито» и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с компанией «Яндекс»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 19 января. Компания «Авито» в составе коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» заключили мировое соглашение в суде. Вопрос касался дела о дискриминации в поиске.

Согласно соглашению, «Яндекс» должен выполнить все требования предупреждения, которое ФАС России выдал компании в феврале прошлого года. Документ предусматривает дополнительные обязательства «Яндекса», направленные на сохранение конкуренции. Теперь компания должна обеспечить полноценный доступ к технологии поисковика «Обогащенные ответы». В состав коалиции помимо «Авито» входят IVI, Дром, Циан, Профи, ЗУН, 2ГИС, Туту.ру, передает пресс-служба компании.

Директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании «Авито» Виктор Топадзе заметил, что подписанное соглашение стало беспрецедентным антимонопольным кейсом для отечественной цифровой индустрии. По его словам, интересы были полностью удовлетворены — теперь сервисы смогут развиваться в честной конкурентной среде.

«Этот кейс показывает, как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость, и способность IT-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем», — заявил Топадзе.

Новые правила будут действовать с момента подписания мирового соглашения. Результаты можно будет увидеть через два месяца.

Также Федеральная антимонопольная служба возьмет под контроль обоснованность растущих цен на стройматериалы. Соответствующее распоряжение ведомству отдал президент России Владимир Путин.

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