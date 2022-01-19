Телезрители смогут посмотреть XXVI Церемонию вручения премии «Золотой Граммофон» 22 января

Москва, 19 января. Телеэфир XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» пройдет на канале Муз-ТВ 22 января в 19:00 по Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Зрители смогут еще раз насладиться лучшими песнями 2021 года в исполнении любимых артистов, шутками остроумных ведущих и праздничной атмосферой. На сцену выйдут звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Emin, Валерий Меладзе, Ирина Дубцова и Артем Качер, Диана Арбенина и другие.

Сенсацией церемонии стало появление отцов-основателей культовой рок-группы «Земляне» Владимира Киселева и Игоря Романова. «Легенда поколений» Юрий Антонов также порадовал публику сразу несколькими неожиданными дуэтами.

Первый канал показал XXVI Церемонию вручения премии «Золотой Граммофон» 26 декабря 2021 года. Зрители остались довольны шоу, которое подарило «непередаваемые эмоции».