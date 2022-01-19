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Жертвой аварии с участием автобуса в Татарстане стал один человек

  /   Обновлено: 19 января 2022 21:44
Происшествия
Жертвой аварии с участием автобуса в Татарстане стал один человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новошешминск, 19 января. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Новошешминском районе Республики Татарстан. В результате аварии погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил старший помощник региональной прокуратуры Руслан Галиев.

Пострадавшие были доставлены в больницу Чистополя. По словам представителя прокуратуры, погибшим оказался водитель автобуса.

«Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля», — сказал Галиев журналистам.

На место происшествия выехал прокурор Новошешминского района Станислав Козлов. Правоохранители начали проверку соблюдения требований дорожной безопасности. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Некоторое время назад в Новгородской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Устюжна — Невель погибли четыре человека.

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