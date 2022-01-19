Позиция Шольца по «Северному потоку — 2» может расколоть Запад

Берлин, 19 января. «Северный поток — 2» находится буквально в одном шаге от запуска в эксплуатацию. Несмотря на это, он по-прежнему остается настоящим яблоком раздора для западных политиков.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц довольно жестко заявил о том, что «СП-2» — коммерческий проект, который нужен Евросоюзу для успешного развития, а потому он в любом случае будет запущен в эксплуатацию. Такие категоричные заявления вызывают явное недовольство и в США, и в самой Германии — в первую очередь у партии «Зеленых».

Представительница последних Анналена Бербок, которая после выборов заняла должность министра иностранных дел страны, продолжает противиться запуску «СП-2». И это несмотря на то, что ранее она подтвердила, что пришла к компромиссу по этому вопросу с Шольцом.

По-прежнему хватает противников газопровода и в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что Конгресс США под давлением администрации Байдена не стал вводить новые санкции против «Северного потока — 2», американские политики все же надеялись сохранить рычаг влияния на дальнейшую судьбу трубопровода.

Таким рычагом в первую очередь должна была стать достигнутая ранее договоренность между президентом США Джо Байденом и прежним канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что в случае «агрессии» со стороны России в сторону Украины, «СП-2» может быть в любой момент остановлен.

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Однако новый канцлер Германии Олаф Шольц не то, чтобы открыто отказывается от данных его предшественницей обязательств, но старается перевести вопрос запуска газопровода из политической плоскости исключительно в экономическую.

Известный политолог Ростислав Ищенко отмечает, что в Германии и на Западе в целом действительно до сих пор нет единства в отношении «Северного потока — 2». Однако эксперт уверен, что партия «Зеленых» будет вынуждена согласиться с доводами Шольца и СДПГ, так как иначе это может привести к расколу правящей коалиции и новым выборам, а в этом ни одна из сторон явно не заинтересована.

«Со стороны Германии позитивные отклики прозвучали сразу, но мы понимаем, что правящая коалиция не едина в этом вопросе. При этом СДПГ, которая является основой коалиции, не собирается в данной ситуации подыгрывать "Зеленым". Как только Анналена Бербок сказала, что в случае нападения России на Украину "СП-2" немедленно будет зарублен, ей тут же ответил министр обороны, что ничего подобного, это разные вещи. Соответственно, вариантов два: либо "Зеленые" принимают позицию СДПГ, либо распад коалиции, новые выборы и так далее», — заявил Ростислав Ищенко в интервью каналу «Украина.ру».

Что касается США, они однозначно продолжат свое противодействие «Северному потоку — 2», так как в отсутствии газопровода им будет гораздо легче взять Германию и весь Евросоюз под свой контроль.