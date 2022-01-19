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Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия

Шоу-бизнес
Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 19 января. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн опечалил своих поклонников неожиданной новостью. Он сообщил, что в ближайшее время не сможет выходить на связь из-за проблем со здоровьем.

Исполнитель в среду разместил внезапное объявление в Stories своего Instagram. Белыми буквами на черном фоне он ясно дал понять фанатам, что пропадает с радаров. При этом конкретную причину резкого ухудшения самочувствия музыкант объяснять не стал.

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер», — лаконично описал свое состояние Моргенштерн.

Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
Prt Scr instagram.com / @morgen_shtern

Популярный рэпер вот уже почти два месяца находится вместе с женой Диларой Зинатуллиной в Дубае. Супруги покинули Россию, отправившись сначала в Минск, а уже оттуда самолетом в жаркую страну. Это произошло вскоре после того, как с обвинениями в отношении Моргенштерна выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что убежден в осуществлении 23-летним музыкантом незаконной деятельности, связанной с торговлей запрещенными препаратами.

Тем не менее даже будучи вдали от дома рэпер продолжает осваивать новые направления своей деятельности. Так, в начале января он сообщил, что запустил собственное СМИ, которое пока будет работать в Сети в тестовом режиме.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
здоровье самочувствие моргенштерн
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