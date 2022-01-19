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Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки

Весь мир
Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 19 января. Ливия планирует сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки в 2022 году, заявил председатель государственной Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла в ходе пресс-конференции.

«ННК надеется, что сможет даже увеличить объемы производства. Компания намерена ввести в эксплуатацию два новых месторождения, которые расширят мощность почти на 18 тыс. баррелей в день», — добавил чиновник.

По словам Саналлы, корпорации в 2022 году требуется 31 млрд динаров (6,7 млрд долларов) в качестве государственных ассигнований. Это позволит Ливии увеличить добычу нефти до 1,4 млн баррелей в сутки.

Общий бюджет восточноафриканской страны и расходы ННК за последние 12 месяцев стали предметом интенсивных политических споров с участием временного Правительства национального единства (ПНЕ), Палаты представителей, Центрального банка, министра нефти и самого Мустафы Саналлы. В прошлом году корпорация на несколько недель приостановила добычу на некоторых месторождениях. Главной причиной таких мер ННК назвала проблемы с бюджетом.

Ранее международная редакция ФАН провела расследование о том, каким образом контроль над ливийской нефтью попал в руки американского дипломата-женщины Стефани Уильямс. Приведены также подробности участия Мустафы Саналлы в разработанной ею коррупционной схеме.

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нефть ливия
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