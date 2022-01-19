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Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта

  /   Обновлено: 19 января 2022 21:08
Общество
Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 19 января. Врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский прокомментировал состояние Елены Прокловой после инсульта. Специалист уверен, что ее здоровье нормализуется через три месяца.

Проклову ждет долгое восстановление после перенесенного инсульта. Поникаровский рассказал Пятому каналу, что организм придет в норму на 95%, остаточные явления все равно останутся. Актрисе придется на постоянной основе принимать препараты для расширения сосудов и от головокружения.

«Месяца через три человек вернется к обычному образу жизни и в целом все должно быть хорошо. Не пострадает ни двигательная функция, ни интеллектуальная, но, к сожалению, будет головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение координации», — рассказал доктор.

До этого 68-летняя Проклова рассказала, что боится остаться «овощем» и обузой для близких после инсульта, сообщает «Вечерняя Москва». По словам актрисы, у нее поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат, поэтому ее постоянно тошнит.

После инсульта Проклова воссоединилась с третьим мужем Андреем Тришиным. С момента их развода прошло семь лет.

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