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Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники

Армия
Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники
минобороны.рф  /  Министерство обороны Российской Федерации

Воронеж, 19 января. Инженерно-саперные подразделения Западного военного округа провели учения с использованием специальной техники для штурма деревни. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Видео маневров было опубликовано в Сети, передает «Российская газета» Учения проходили в специально построенной для этих целей деревни Грушевое под Воронежем. На кадрах можно увидеть, что перед военнослужащими поставлена задача вытеснить из населенного пункта «террористов», однако подход к нему оказался заминирован.

В этот раз бойцы решили применить установку разминирования Р-77 «Метеорит». Так как условные боевики вели по подразделению огонь, саперы кинули мост через ров, провели по нему технику, окружив «противника» со всех сторон, а затем взорвали вместе их с селом.

«Новый способ использования техники инженерных войск был применен на основе современного опыта ведения локальных конфликтов», — отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что танковые войска Западного военного округа развернули масштабные командно-штабные учения на полигонах в пяти регионах России.

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