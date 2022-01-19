Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 21:40
21:27
Политика
Позиция Шольца по «Северному потоку — 2» может расколоть Запад
21:17
Происшествия
Самосвал в Коврове разрушил кузовом теплотрассу и повредил четыре автомашины
21:16
Весь мир
Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки
21:14
Происшествия
В Курской области поймали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров за вымышленные ДТП
21:14
Шоу-бизнес
Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
21:07
Общество
Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта
21:06
Армия
Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники
21:05
Политика
Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
20:59
Наука
Астрономы Университета штата Луизиана обнаружили необычную звезду
20:58
Общество
Бывшая жена и дочери Михаила Зеленского пришли на церемонию прощания с журналистом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду

Политика
Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 января. Новый запрет на использование русского языка может обернуться для Украины крайне мрачным финалом. Такое мнение высказал депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский.

На днях в Незалежной вступили в силу очередные нововведения, касающиеся запрета на использование русского языка. На этот раз все печатные СМИ страны обязали использовать исключительно «мову». Причем это касается не только Западной, но и Восточной Украины, где большая часть населения исторически говорит именно на русском.

Депутат Невядомский уверен, что власти страны совершают роковую ошибку, лишая граждан возможности говорить, а также узнавать новости на удобном им языке.

«Безусловно, люди начнут меньше покупать печатные издания, станут больше искать информацию в интернете. То есть, по большому счету, власть делает большую глупость тем, что она выталкивает людей из проукраинского информационного пространства, и люди будут искать информацию на том языке, который им ближе. Соответственно, они будут заходить в медиапространство других стран, в том числе России и Белоруссии», — заявил политик в эфире канала «Первый независимый».

Невядомский подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский по примеру своего предшественника Петра Порошенко продолжает идти по пути сегрегации и раскола общества. При этом он отмечает, что ситуация в стране изменится только после прихода к власти адекватных политиков.

Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
Федеральное агентство новостей /

«На Украине наступит мир, когда сменится безответственная власть. Потому что если у нас задача разойтись на Восточную и Западную Украину, то политика и Порошенко, и Зеленского к этому и ведет. Если у нас задача сберечь Украину, как единое государство, то необходимо делать не разъединяющие, а объединяющие вещи», — считает депутат.

Политик напомнил, что русский язык является полноценной частью украинской культуры. Отказавшись от него, Киев фактически отказывается и от Восточной Украины. По мнению Невядомского, именно языковая политика в итоге может привести к окончательному расколу страны.

«Русский язык, в отличие от других языков, которые используются здесь, является частью нашей культуры. Он также органичен, как и украинский. Но вместо того, чтобы пожинать плоды двух культур, идет политика сужения культурного поля, люди загоняются в неудобные для них условия. Фактически язык стал маркером разъединения людей. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, а я, к сожалению, не вижу предпосылок, чтобы нынешняя власть сменила свой курс, то, безусловно, мы будем разъединяться», — подчеркнул депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский.

Политический аналитик Алексей Кущ ранее раскрыл истинную цель визитов Госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы ЦРУ Уильяма Бернса на Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
украина русский язык
Комментировать