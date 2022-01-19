Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду

Киев, 19 января. Новый запрет на использование русского языка может обернуться для Украины крайне мрачным финалом. Такое мнение высказал депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский.

На днях в Незалежной вступили в силу очередные нововведения, касающиеся запрета на использование русского языка. На этот раз все печатные СМИ страны обязали использовать исключительно «мову». Причем это касается не только Западной, но и Восточной Украины, где большая часть населения исторически говорит именно на русском.

Депутат Невядомский уверен, что власти страны совершают роковую ошибку, лишая граждан возможности говорить, а также узнавать новости на удобном им языке.

«Безусловно, люди начнут меньше покупать печатные издания, станут больше искать информацию в интернете. То есть, по большому счету, власть делает большую глупость тем, что она выталкивает людей из проукраинского информационного пространства, и люди будут искать информацию на том языке, который им ближе. Соответственно, они будут заходить в медиапространство других стран, в том числе России и Белоруссии», — заявил политик в эфире канала «Первый независимый».

Невядомский подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский по примеру своего предшественника Петра Порошенко продолжает идти по пути сегрегации и раскола общества. При этом он отмечает, что ситуация в стране изменится только после прихода к власти адекватных политиков.

Федеральное агентство новостей /

«На Украине наступит мир, когда сменится безответственная власть. Потому что если у нас задача разойтись на Восточную и Западную Украину, то политика и Порошенко, и Зеленского к этому и ведет. Если у нас задача сберечь Украину, как единое государство, то необходимо делать не разъединяющие, а объединяющие вещи», — считает депутат.

Политик напомнил, что русский язык является полноценной частью украинской культуры. Отказавшись от него, Киев фактически отказывается и от Восточной Украины. По мнению Невядомского, именно языковая политика в итоге может привести к окончательному расколу страны.

«Русский язык, в отличие от других языков, которые используются здесь, является частью нашей культуры. Он также органичен, как и украинский. Но вместо того, чтобы пожинать плоды двух культур, идет политика сужения культурного поля, люди загоняются в неудобные для них условия. Фактически язык стал маркером разъединения людей. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, а я, к сожалению, не вижу предпосылок, чтобы нынешняя власть сменила свой курс, то, безусловно, мы будем разъединяться», — подчеркнул депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский.

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