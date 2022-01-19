Астрономы Университета штата Луизиана обнаружили необычную звезду

Батон-Руж, 19 января. Ученые Университета штата Луизиана обнаружили ежедневно взрывающуюся звезду, на которой каждый день наблюдаются супервспышки.

Звезда под названием V2487 ежедневно производит супервспышки. Супервспышками называют массивные выбросы энергии, которые на несколько порядков превосходят типичные солнечные вспышки. Звезда V2487 Oph является катаклизматической переменной, которая состоит из белого карлика, перетягивающего энергию от другой звезды. Подобный процесс усиливает светимость космического объекта в миллионы и тысячи раз благодаря мощным взрывом.

Такие объекты обычно меняют свой облик раз в сто тысяч лет, однако рекуррентные их разновидности меняются чаще. Для V2487 этот период составляет 18 лет. В прошлый раз пиковое значение предыдущее увеличение яркости составило 9,5. Супервспышки обусловлены действиями магнитных полей.

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Еще одно необычное открытие сделали астрономы из Невадского университета. Им удалось открыть планету с тремя солнцами. Отмечается, что это очень молодая звездная система.