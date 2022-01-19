Бывшая жена и дочери Михаила Зеленского пришли на церемонию прощания с журналистом

Москва, 19 января. Церемония прощания с Михаилом Зеленским прошла 19 января в Москве. Попрощаться с журналистом и телеведущим пришли не только близкие и коллеги, но и его бывшая супруга Елена Грушина с дочерьми.

Горе объединило большую семью Зеленского. Несмотря на недопонимания с бывшим мужем, Грушина приехала на церемонию прощания раньше всех. Затем она отошла, а дети телеведущего Полина и Софья обнимались с убитой горем бабушкой Ириной Ивановной.

Грушина и Зеленский не могли разделить опеку над детьми и имущество. Телеведущий очень тепло относился к своим дочерям и называл их «малявками». Гражданская супруга журналиста Мила Рубинчик пришла попрощаться с возлюбленным последней.

На церемонии прощания присутствовали многие коллеги Зеленского, но среди них поклонники так и не заметили Андрея Малахова и Бориса Корчевникова.