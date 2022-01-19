Шведская армия столкнулась с инфраструктурными проблемами при размещении на Готланде

Стокгольм, 19 января. Перебрасываемые на балтийский остров Готланд дополнительные подразделения шведской армии испытали серьезные неудобства в местах новой дислокации.

Как сообщают сразу несколько СМИ, верховное командование Вооруженных сил Швеции под предлогом «российской угрозы» спешно отправило на Готланд несколько сотен военнослужащих и тяжелую боевую технику, включая танки и другие бронемашины. Однако инфраструктура острова оказалась совершенно неготовой к дислокации частей усиления.

«На острове Готланд военная инфраструктура находится в таком состоянии, которое не позволяет разместить несколько рот военнослужащих. Военные казармы, которые строились еще в первой половине XX века, серьезно обветшали», — сообщается в одной из публикаций.

Шведские военнослужащие столкнулись с наличием неисправных коммуникаций и не могут обеспечить себя теплом и освещением. Большинству прибывших солдат пришлось разместиться в палатках вместо казарм, хотя на улице стоит морозная погода, пишут журналисты.

Ранее стало известно о панике в руководстве шведских вооруженных сил после планового выхода в Балтийское море трех десантных кораблей ВМФ РФ.