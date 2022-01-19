Группа ученых из России, Германии и Японии описала механизм быстрого полета микронасекомых

Москва, 19 января. Исследователи из МГУ им. М. В. Ломоносова и Сколтеха вместе с коллегами из Японии и Германии раскрыли и подробно описали механизмы, лежащие в основе необычайно быстрого полета микронасекомых, на примере жуков из семейства перокрылок.

Ученым удалось зафиксировать на видео весь процесс полета жука Paratuposa placentis благодаря специально разработанной установке. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Высокая скорость организмов объясняется облегченными в несколько раз крыльями. Также у жуков-перокрылок своеобразный стиль полета. А еще данные насекомые помогают себе при движении задними крыльями.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде открыли на Коста-Рике пчел, которые питаются гниющим мясом. Вернуться к пище своих далеких предков насекомым помогли особые бактерии, которые поселились у них в кишечнике.