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Группа ученых из России, Германии и Японии описала механизм быстрого полета микронасекомых

Наука
Группа ученых из России, Германии и Японии описала механизм быстрого полета микронасекомых
Prt Scr youtube.com  /  nature video

Москва, 19 января. Исследователи из МГУ им. М. В. Ломоносова и Сколтеха вместе с коллегами из Японии и Германии раскрыли и подробно описали механизмы, лежащие в основе необычайно быстрого полета микронасекомых, на примере жуков из семейства перокрылок.

Ученым удалось зафиксировать на видео весь процесс полета жука Paratuposa placentis благодаря специально разработанной установке. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Высокая скорость организмов объясняется облегченными в несколько раз крыльями. Также у жуков-перокрылок своеобразный стиль полета. А еще данные насекомые помогают себе при движении задними крыльями.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде открыли на Коста-Рике пчел, которые питаются гниющим мясом. Вернуться к пище своих далеких предков насекомым помогли особые бактерии, которые поселились у них в кишечнике.

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мгу полет жук
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