Бойцы спецназа ВВО начали готовиться к Армейским международным играм в Забайкалье

Чита, 19 января. Военнослужащие подразделений специального назначения из Забайкалья примут участие в Армейских международных играх (АрМИ). Они уже начали подготовку к турниру «Тактический стрелок».

Согласно информации пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), в ходе тренировки бойцы спецназа использовали специальные очки и бронежилеты. Известно, что стрельба велась с различных дистанций из пистолетов Макарова и Ярыгина «Грач». Военнослужащие ВВО во время учений в стрелковом тире продемонстрировали прекрасные навыки тактической стрельбы.

Ранее сообщалось, что подразделения Восточного военного округа в Бурятии приняли участие в занятиях по огневой подготовке. Согласно информации Минобороны РФ, всего в учениях было задействовано более 500 бойцов.