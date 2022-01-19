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Бойцы спецназа ВВО начали готовиться к Армейским международным играм в Забайкалье

Армия
Бойцы спецназа ВВО начали готовиться к Армейским международным играм в Забайкалье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Чита, 19 января. Военнослужащие подразделений специального назначения из Забайкалья примут участие в Армейских международных играх (АрМИ). Они уже начали подготовку к турниру «Тактический стрелок».

Согласно информации пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), в ходе тренировки бойцы спецназа использовали специальные очки и бронежилеты. Известно, что стрельба велась с различных дистанций из пистолетов Макарова и Ярыгина «Грач». Военнослужащие ВВО во время учений в стрелковом тире продемонстрировали прекрасные навыки тактической стрельбы.

Ранее сообщалось, что подразделения Восточного военного округа в Бурятии приняли участие в занятиях по огневой подготовке. Согласно информации Минобороны РФ, всего в учениях было задействовано более 500 бойцов.

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спецназ учения вво арми
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