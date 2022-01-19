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«Спартак» высмеял в соцсетях ЦСКА после публикации скандального ролика о Языджи

  /   Обновлено: 19 января 2022 20:52
Спорт
«Спартак» высмеял в соцсетях ЦСКА после публикации скандального ролика о Языджи
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 19 января. Столичный «Спартак» отреагировал на публикацию ЦСКА с презентацией новичка «армейского» клуба Юсуфа Языджи.

Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter-аккаунте на пост ЦСКА, вызвавший недовольство болельщиков и футбольной общественности из-за ролика с вымышленными переговорами «армейцев» и турецкого игрока Языджи. Представители красно-белых опубликовали мем с Даниилом Хлусевичем. На одном фото футболист молодежной сборной России радуется, а на втором — грустит.

«Обычный хороший день / Наткнулся на «твиттер» одной московской команды», — говорится в сообщении.

«Спартак» высмеял в соцсетях ЦСКА после публикации скандального ролика о Языджи
Prt Scr twitter.com / @fcsm_official

Языджи был арендован ЦСКА у французского «Лилля». «Армейцы» получили право выкупа трансфера 24-летнего полузащитника сборной Турции.

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цска спартак рпл языджи
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