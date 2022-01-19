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МИД Испании: Россия и НАТО могут приложить усилия для укрепления взаимного доверия

Политика
МИД Испании: Россия и НАТО могут приложить усилия для укрепления взаимного доверия
pixabay.com  /  pcjvdwiel

Вашингтон, 19 января. Россия и НАТО могут говорить о контроле над вооружениями и приложить усилия для укрепления взаимного доверия. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Дипломат выступил в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне. В своей речи он затронул отношения России и Альянса на фоне переговоров по безопасности. Министр добавил, что западным политикам стоило бы прислушаться к РФ.

«Справедливо слушать русских. Может быть то, что мы могли бы сделать вместе», — говорится в выступлении Альбареса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России вернуться к диалогу по гарантиям безопасности. Альянсу необходимо движение в политической сфере.

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россия нато испания
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