Работавшая над детской книгой для Тодоренко писательница обвинила ее в обмане

Санкт-Петербург, 19 января. Петербургская писательница Дарина Мишина заявила, что Регина Тодоренко не заплатила ей за работу. Автор создавала концепт и персонажей для детской книги популярной телеведущей.

После разговора с Тодоренко по видеосвязи Мишина начала работать над будущей книгой. В центре сюжета — маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Звезда телевидения задумывала серию детских книг о путешествиях и хотела, чтобы на обложке было указано ее имя. Однако писательница надеялась сохранить за собой авторские права.

«Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1–3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное — выпустить свой текст в свет. Они отказали», — поделилась Мишина с kp.ru.

Фактически писательница становилась литературным рабом, в этом случае за свои услуги она попросила 1,5 млн рублей. Но даже эта сумма не устроила Тодоренко. В конечном итоге помощница ведущей связалась с Мишиной и заявила о прекращении сотрудничества.

По словам PR-менеджера Тодоренко Нины Пономаревой, договора с автором никто не подписывал. Теперь проектом занимаются другие люди, добавила представитель звезды.

Ранее Ксения Собчак разоблачила онлайн-курсы Тодоренко. По мнению журналистки, продаваемые блогерами инфопродукты не стоят своих денег.