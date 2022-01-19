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Уникальные кадры тестирования гранатомета РПГ-7 появились в Сети

Армия
Уникальные кадры тестирования гранатомета РПГ-7 появились в Сети
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Москва, 19 января. Специалисты по вооружению протестировали гранатомет РПГ-7, выстрелив из него по нескольким стеклянным окнам, мешкам с песком и стене. Уникальные кадры появились в Сети.

Ручной гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками и другой бронетехникой, однако может использоваться и для иных целей. Это оружие было разработано советскими специалистами еще в 1961 году, однако изделие оказалось настолько эффективным, что применяется до сих пор.

Авторы видео проверили, на что способен РПГ-7. Так, сначала они открыли огонь по нескольким стоящим друг за другом стеклянным окнам, защищенных противокумулятивным экраном. В результате выстрел пробил все установленные препятствия.

Далее испытатели успешно пробили из гранатомета стену толщиной в 30 сантиметров. Получившееся отверстие получилось столь небольшим, что его будто сделали скальпелем, заметили авторы ролика. А за пробитой стеной, где могли бы находиться вражеские объекты или живая сила противника, «смешалось небо с землей».

В завершении проверки РПГ-7 с легкостью пробил насквозь четыре мешка с песком. Подобные конструкции иногда используются в качестве укреплений. Тест показал, что они не защитят от выстрела гранатомета, заключили авторы ролика.

Ранее испытатели оружия из США продемонстрировали на видео разрушительную силу «русской пули».

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тест гранатомет рпг-7
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