Россия и Алжир увеличили товарооборот в два раза в 2021 году

Москва, 19 января. Товарооборот между Россией и Алжиром увеличился в 2,3 раза в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин рассказал о положительной динамике в сотрудничестве со странами Африки. За минувший год торговля с Алжирской Народной Демократической Республикой (АНДР) составил почти 350 миллионов долларов.

«Российский экспорт отечественной пшеницы в Алжир значительно вырос, что составляет более 30% от общего объема поставок продукции АПК в эту страну», — уточнил он.

???????????????? В 2021 году товарооборот продукции АПК между Россией и Алжиром вырос в 2,3 разаhttps://t.co/9ib7bnrt3H pic.twitter.com/wCEA7XNttI — Минсельхоз России (@mcx_rf) January 18, 2022

Сергей Левин добавил, что РФ и АНДР ведут активную работу по расширению взаимного доступа сельхозпродукции. Налажен постоянный контакт между представителями компетентных ведомств двух стран.

Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие запланировано на март при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Накануне министр сельского хозяйства и развития АНДР Мохаммед Абдельхафид Хенни рассказал о рекордном производстве сельхозпродукции в 2021 году. Ее реализация принесла более 25 миллиардов долларов в казну государства.

По его словам, увеличение показателей в секторе зерновых культур удалось достичь благодаря реализации национальной программы дополнительного орошения плантаций. Аналогичный рост отмечен у семейств овощей, фруктов, а также в области скотоводства.

????????????‍???? Economie : une production agricole (2020/2021) estimée à plus de 25 milliards de dollars selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural.#Algerie #Algeria #agriculture #Economie https://t.co/xpymItLqPf — DzairWorld (@dzairworld) January 19, 2022

Алжир начал экспорт латуни в Европу. Компания Al Arabiya Mining планирует расширить инвестиции, чтобы приумножить ежемесячное производство с 850 до 1500 тонн.