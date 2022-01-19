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Россия и Алжир увеличили товарооборот в два раза в 2021 году

  /   Обновлено: 19 января 2022 20:54
Весь мир
Россия и Алжир увеличили товарооборот в два раза в 2021 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 января. Товарооборот между Россией и Алжиром увеличился в 2,3 раза в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин рассказал о положительной динамике в сотрудничестве со странами Африки. За минувший год торговля с Алжирской Народной Демократической Республикой (АНДР) составил почти 350 миллионов долларов.

«Российский экспорт отечественной пшеницы в Алжир значительно вырос, что составляет более 30% от общего объема поставок продукции АПК в эту страну», — уточнил он.

Сергей Левин добавил, что РФ и АНДР ведут активную работу по расширению взаимного доступа сельхозпродукции. Налажен постоянный контакт между представителями компетентных ведомств двух стран.

Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие запланировано на март при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Накануне министр сельского хозяйства и развития АНДР Мохаммед Абдельхафид Хенни рассказал о рекордном производстве сельхозпродукции в 2021 году. Ее реализация принесла более 25 миллиардов долларов в казну государства.

По его словам, увеличение показателей в секторе зерновых культур удалось достичь благодаря реализации национальной программы дополнительного орошения плантаций. Аналогичный рост отмечен у семейств овощей, фруктов, а также в области скотоводства.

Алжир начал экспорт латуни в Европу. Компания Al Arabiya Mining планирует расширить инвестиции, чтобы приумножить ежемесячное производство с 850 до 1500 тонн.

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россия алжир товарооборот
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