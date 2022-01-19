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Политолог Ищенко раскрыл, какая ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины

Политика
Политолог Ищенко раскрыл, какая ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 19 января. Запуск газопровод «Северный поток — 2» может во многом определить дальнейшую судьбу всего Евросоюза. В этом уверен известный политолог Ростислав Ищенко.

На данный момент «СП-2» все еще находится на стадии сертификации, и точные сроки его ввода в эксплуатацию пока не называются. Новый канцлер Германии Олаф Шольц ясно дал понять, что трубопровод будет запущен, так как это важный коммерческий проект и для ФРГ, и для всего ЕС.

Однако на Западе, в первую очередь в США, все еще остается достаточно противодействующих сил, которые хотели бы «зарубить» «Северный поток — 2». Как подчеркивает Ищенко, если противники «СП-2» все-таки одержат победу, это приведет Евросоюз к настоящему краху и заставит его повторить судьбу Украины.

«Если "Северный поток — 2" не будет запущен, продолжится упадок европейской экономики. Причем опережающий упадок. Европа будет быстро превращаться в Украину. Конечно, такое превращение не произойдет даже за десять лет, просто потому что экономика Европы больше, мощнее, накоплен более значительный "жирок". Кроме того, европейские политики значительно опытнее и будут сопротивляться разрушению гораздо дольше», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

По мнению аналитика, если Евросоюз даст слабину, США наконец-то добьются своей главной цели и не просто возьмут Европу под свой контроль, но фактически поглотят ее.

Политолог Ищенко раскрыл, какая ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины

«Если Евросоюз откажется от "СП-2", Соединенные Штаты сохранят контроль над Западной Европой, а скорее всего, и над всем ЕС, и будут использовать его, как "пищу". Просто, если Украину "съели" быстро, то Европейским союзом постараются позавтракать, пообедать и поужинать, причем неоднократно», — уверен Ищенко.

Политолог отмечает, что именно стремление Германии и других стран ЕС укреплять сотрудничество с РФ пока все еще позволяет Европе сохранять относительную независимость от Соединенных Штатов. В случае отказа от запуска «СП-2» связи Евросоюза с Россией будут фактически разорваны, и для ЕС это станет началом конца.

«Последние лет 15-20 идет активная борьба за позицию Европы. И Европа постепенно сдвигается в сторону России, но очень медленно для того, чтобы сказать, что это движение бесповоротно. И поэтому США все время сохраняют возможность это движение развернуть обратно или сломать. До тех пор, пока точка невозврата не будет пройдена, пока возможности США в Европе не будут обнулены, шансы у них будут сохраняться», — считает политолог Ростислав Ищенко.

Депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон во время выступления в бундестаге обозначил реальную роль России в судьбе Германии.

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