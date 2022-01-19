Политолог Ищенко раскрыл, какая ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины

Брюссель, 19 января. Запуск газопровод «Северный поток — 2» может во многом определить дальнейшую судьбу всего Евросоюза. В этом уверен известный политолог Ростислав Ищенко.

На данный момент «СП-2» все еще находится на стадии сертификации, и точные сроки его ввода в эксплуатацию пока не называются. Новый канцлер Германии Олаф Шольц ясно дал понять, что трубопровод будет запущен, так как это важный коммерческий проект и для ФРГ, и для всего ЕС.

Однако на Западе, в первую очередь в США, все еще остается достаточно противодействующих сил, которые хотели бы «зарубить» «Северный поток — 2». Как подчеркивает Ищенко, если противники «СП-2» все-таки одержат победу, это приведет Евросоюз к настоящему краху и заставит его повторить судьбу Украины.

«Если "Северный поток — 2" не будет запущен, продолжится упадок европейской экономики. Причем опережающий упадок. Европа будет быстро превращаться в Украину. Конечно, такое превращение не произойдет даже за десять лет, просто потому что экономика Европы больше, мощнее, накоплен более значительный "жирок". Кроме того, европейские политики значительно опытнее и будут сопротивляться разрушению гораздо дольше», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

По мнению аналитика, если Евросоюз даст слабину, США наконец-то добьются своей главной цели и не просто возьмут Европу под свой контроль, но фактически поглотят ее.

«Если Евросоюз откажется от "СП-2", Соединенные Штаты сохранят контроль над Западной Европой, а скорее всего, и над всем ЕС, и будут использовать его, как "пищу". Просто, если Украину "съели" быстро, то Европейским союзом постараются позавтракать, пообедать и поужинать, причем неоднократно», — уверен Ищенко.

Политолог отмечает, что именно стремление Германии и других стран ЕС укреплять сотрудничество с РФ пока все еще позволяет Европе сохранять относительную независимость от Соединенных Штатов. В случае отказа от запуска «СП-2» связи Евросоюза с Россией будут фактически разорваны, и для ЕС это станет началом конца.

«Последние лет 15-20 идет активная борьба за позицию Европы. И Европа постепенно сдвигается в сторону России, но очень медленно для того, чтобы сказать, что это движение бесповоротно. И поэтому США все время сохраняют возможность это движение развернуть обратно или сломать. До тех пор, пока точка невозврата не будет пройдена, пока возможности США в Европе не будут обнулены, шансы у них будут сохраняться», — считает политолог Ростислав Ищенко.

Депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон во время выступления в бундестаге обозначил реальную роль России в судьбе Германии.