Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена на заседание глав МИД Евросоюза

Брюссель, 19 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен приглашен на заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии содружества Жозеп Боррель.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter европейского политика. В мероприятии примут участие 27 стран. Заседание состоится 24 января.

«Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к дискуссиям Совета ЕС по России/Украине в понедельник», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюзу следует решить, какой формат диалога с Москвой о безопасности ему подходит. Представитель Кремля посоветовал Брюсселю решить этот вопрос с Соединенными Штатами.