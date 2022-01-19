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Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена на заседание глав МИД Евросоюза

Политика
Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена на заседание глав МИД Евросоюза
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 19 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен приглашен на заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии содружества Жозеп Боррель.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter европейского политика. В мероприятии примут участие 27 стран. Заседание состоится 24 января.

«Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к дискуссиям Совета ЕС по России/Украине в понедельник», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюзу следует решить, какой формат диалога с Москвой о безопасности ему подходит. Представитель Кремля посоветовал Брюсселю решить этот вопрос с Соединенными Штатами.

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сша евросоюз блинкен боррель
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