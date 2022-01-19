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Власти Турции инвестируют 2 млрд лир в строительство новых тюрем

Весь мир
Власти Турции инвестируют 2 млрд лир в строительство новых тюрем
pixabay.com  / 

Анкара, 19 января. Турецкое правительство выделит 2 млрд лир (порядка 150 миллионов долларов) на строительство 36 новых тюрем. Решение было принято в рамках программы инвестирования в службы безопасности и разведки, запущенной с одобрения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщается, в этом году власти страны намерены значительно увеличить финансирование Национальной разведывательной организации (MIT). В 2021-м на эти цели из бюджета было направлено около 300 млн лир, но такой суммы оказалось недостаточно, и в итоге на работу данного органа затратили порядка 631 млн лир. Теперь же служба получит 825 млн.

Повышенное внимание уделят и охране границ. В распоряжение МВД планируется предоставить 292 млн лир на продолжение работ по строительству 295-километровой стены на границе с Ираном, откуда в страну стремится попасть множество беженцев из Афганистана.

Однако власти не забыли и о внутренних угрозах, выделив министерству юстиции на создание 36 новых тюрем 2 млрд. Больше, чем все озвученные ранее инвестиции вместе взятые, с добавлением вложений в закупку полицейской техники и вооружения для борьбы с наркоторговлей (11 млн), а также контртеррористические (80 млн) и разведывательные операции (400 млн).

Данное решение как нельзя лучше отражает ситуацию в стране, где после попытки государственного переворота в 2016 году за решетку были отправлены десятки тысяч гражданских и военных служащих, оппозиционных политиков, критиков и общественных активистов. Причем темпы, с которыми власти обвиняют людей во всевозможных преступлениях, снизились с тех пор незначительно — судя по всему, в преддверии президентских выборов 2023 года администрация Эрдогана начинает копать и под его наиболее сильных конкурентов.

В частности, широкий резонанс вызвало недавнее расследование и последовавший за ним суд в отношении сотрудников муниципалитета Стамбула. Его глава, Экрем Имамоглу, пользуется в народе заметно большей популярностью, нежели действующий президент, который по итогам социальных опросов опустился до рекордного для себя минимума в списке доверия населения. По этой причине многие представители оппозиции и рядовые граждане восприняли разборки в стамбульской администрации как попытки Эрдогана убрать со сцены сильного конкурента.

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Все новости / Весь мир / Власти Турции инвестируют 2 млрд лир в строительство новых тюрем
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