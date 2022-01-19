Власти Турции инвестируют 2 млрд лир в строительство новых тюрем

Анкара, 19 января. Турецкое правительство выделит 2 млрд лир (порядка 150 миллионов долларов) на строительство 36 новых тюрем. Решение было принято в рамках программы инвестирования в службы безопасности и разведки, запущенной с одобрения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщается, в этом году власти страны намерены значительно увеличить финансирование Национальной разведывательной организации (MIT). В 2021-м на эти цели из бюджета было направлено около 300 млн лир, но такой суммы оказалось недостаточно, и в итоге на работу данного органа затратили порядка 631 млн лир. Теперь же служба получит 825 млн.

Turkish Presidency allocates 2 billion liras to build 36 new prisons this year #Turkey https://t.co/6jLqy3COdP — Duvar English (@DuvarEnglish) January 19, 2022

Повышенное внимание уделят и охране границ. В распоряжение МВД планируется предоставить 292 млн лир на продолжение работ по строительству 295-километровой стены на границе с Ираном, откуда в страну стремится попасть множество беженцев из Афганистана.

Однако власти не забыли и о внутренних угрозах, выделив министерству юстиции на создание 36 новых тюрем 2 млрд. Больше, чем все озвученные ранее инвестиции вместе взятые, с добавлением вложений в закупку полицейской техники и вооружения для борьбы с наркоторговлей (11 млн), а также контртеррористические (80 млн) и разведывательные операции (400 млн).

Данное решение как нельзя лучше отражает ситуацию в стране, где после попытки государственного переворота в 2016 году за решетку были отправлены десятки тысяч гражданских и военных служащих, оппозиционных политиков, критиков и общественных активистов. Причем темпы, с которыми власти обвиняют людей во всевозможных преступлениях, снизились с тех пор незначительно — судя по всему, в преддверии президентских выборов 2023 года администрация Эрдогана начинает копать и под его наиболее сильных конкурентов.

MHP leader Devlet Bahçeli has reiterated that Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu should be removed from duty if the Interior Ministry “proves” the municipality staff's alleged connections to terrorism. #Turkey https://t.co/zVJoYXwAZl — Duvar English (@DuvarEnglish) January 4, 2022

В частности, широкий резонанс вызвало недавнее расследование и последовавший за ним суд в отношении сотрудников муниципалитета Стамбула. Его глава, Экрем Имамоглу, пользуется в народе заметно большей популярностью, нежели действующий президент, который по итогам социальных опросов опустился до рекордного для себя минимума в списке доверия населения. По этой причине многие представители оппозиции и рядовые граждане восприняли разборки в стамбульской администрации как попытки Эрдогана убрать со сцены сильного конкурента.