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Корчевников и Малахов не появились на похоронах телеведущего Михаила Зеленского

Общество
Корчевников и Малахов не появились на похоронах телеведущего Михаила Зеленского
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Igor Primak/Global Look Press

Москва, 19 января. В среду Москва проводила в последний путь известного телеведущего Михаила Зеленского. Вопреки ожиданиям поклонников покойного журналиста, на церемонии прощания не были замечены двое его знаменитых коллег — Андрей Малахов и Борис Корчевников.

Отсутствие звезд телеэфира связали с их равнодушием к безвременной кончине 46-летнего журналиста. Примечательно, что именно они были приемниками кресла ведущего программы «Прямой эфир», которую в первые два года ее существования вел Зеленский. Возмущенные поступком именитых персон поклонники покойного бывшего сотрудника ВГТРК постарались узнать, что помешало Малахову и Корчевникову посетить похороны коллеги.

Как сообщает портал «Дни.ру», ведущий передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», вероятно, действительно не мог проводить Зеленского в последний путь. Согласно неподтвержденной информации, Корчевников сейчас находится в Крыму. Также недавно в отъезде был Малахов. Он вместе с семьей посещал Германию. Вернулся ли журналист на родину, доподлинно неизвестно.

Михаила Зеленского не стало 11 января от внезапно произошедшего инфаркта. В это время он вместе с женой отдыхал в Доминиканской республике, где ему резко стало плохо. Бывшего сотрудника ВГТРК похоронили на Троекуровском кладбище в столице.

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зеленский малахов корчевников
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