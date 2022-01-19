Полиция Могадишо заявила о гибели четырех человек в результате теракта «Аш-Шабаб»

Могадишо, 19 января. Террорист-смертник убил по меньшей мере четырех человек в Сомали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного полицейского участка.

Инцидент произошел в чайном магазине. Боевик движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в РФ группировкой «Аль-Каида»1, зашел в помещение и активировал взрывное устройство.

«Мы подтвердили гибель четверых человек. Еще девять получили ранения», — сказал представитель полиции в Могадишо.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. Позже «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за взрыв, уточнив, что главной их целью являлись сомалийские солдаты, проходящие подготовку в турецкой военной академии неподалеку.

Очевидцы рассказали, что чайный магазин очень популярна среди военнослужащих, дислоцированных поблизости.

«Взрыв разрушил киоск. Вся близлежащая территория находится в руинах», — сказал один из свидетелей.

Нападение произошло спустя несколько дней после серии атак в Могадишо, которую также устроили сторонники «Аш-Шабаб». В одном из них пострадал представитель правительства Сомали.

Волна насилия происходит по мере того, как республика переживает политический кризис, вызванный давними разногласиями по поводу назревших выборов. Президент и премьер-министр враждовали по поводу этого процесса, который запоздал более чем на год.

В последнем соглашении 25 февраля было определено в качестве крайнего срока для завершения давно откладываемых парламентских выборов, последнего шага перед тем, как может состояться голосование за нового президента.

Группировка «Аш-Шабаб» активизировала террористическую деятельность на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов страны. Службы безопасности Сомали дали отпор боевикам в районе Бахдо. В результате столкновений ликвидировано более 20 членов движения.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.