Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 21:39
21:27
Политика
Позиция Шольца по «Северному потоку — 2» может расколоть Запад
21:17
Происшествия
Самосвал в Коврове разрушил кузовом теплотрассу и повредил четыре автомашины
21:16
Весь мир
Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки
21:14
Происшествия
В Курской области поймали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров за вымышленные ДТП
21:14
Шоу-бизнес
Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
21:07
Общество
Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта
21:06
Армия
Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники
21:05
Политика
Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
20:59
Наука
Астрономы Университета штата Луизиана обнаружили необычную звезду
20:58
Общество
Бывшая жена и дочери Михаила Зеленского пришли на церемонию прощания с журналистом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция Могадишо заявила о гибели четырех человек в результате теракта «Аш-Шабаб»
Весь мир
Полиция Могадишо заявила о гибели четырех человек в результате теракта «Аш-Шабаб»
twitter.com  /  @0khalodi0

Могадишо, 19 января. Террорист-смертник убил по меньшей мере четырех человек в Сомали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного полицейского участка.

Инцидент произошел в чайном магазине. Боевик движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в РФ группировкой «Аль-Каида»1, зашел в помещение и активировал взрывное устройство.

«Мы подтвердили гибель четверых человек. Еще девять получили ранения», — сказал представитель полиции в Могадишо.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. Позже «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за взрыв, уточнив, что главной их целью являлись сомалийские солдаты, проходящие подготовку в турецкой военной академии неподалеку.

Очевидцы рассказали, что чайный магазин очень популярна среди военнослужащих, дислоцированных поблизости.

«Взрыв разрушил киоск. Вся близлежащая территория находится в руинах», — сказал один из свидетелей.

Нападение произошло спустя несколько дней после серии атак в Могадишо, которую также устроили сторонники «Аш-Шабаб». В одном из них пострадал представитель правительства Сомали.

Волна насилия происходит по мере того, как республика переживает политический кризис, вызванный давними разногласиями по поводу назревших выборов. Президент и премьер-министр враждовали по поводу этого процесса, который запоздал более чем на год.

В последнем соглашении 25 февраля было определено в качестве крайнего срока для завершения давно откладываемых парламентских выборов, последнего шага перед тем, как может состояться голосование за нового президента.

Группировка «Аш-Шабаб» активизировала террористическую деятельность на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов страны. Службы безопасности Сомали дали отпор боевикам в районе Бахдо. В результате столкновений ликвидировано более 20 членов движения.

Полиция Могадишо заявила о гибели четырех человек в результате теракта «Аш-Шабаб»
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Полиция Могадишо заявила о гибели четырех человек в результате теракта «Аш-Шабаб»
теракт сомали аш-шабаб
Комментировать