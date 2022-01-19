Гадающая на спарже англичанка Джемайма составила прогноз на 2022 год

Лондон, 19 января. Английская гадалка Джемайма Пакингтон в стеблях спаржи разглядела судьбу человечества на 2022 год. Женщина называет себя Mystic Veg, пишет британский таблоид Metro.

Гадалка в очередной раз подбросила спаржу и в течение 24 часов разглядывала, что овощи «рассказали» о предстоящих событиях в мире. Джемайма утверждает, что 70-90% ее прогнозов сбывается.

«Я просматриваю свои прогнозы каждый год и думаю: да, и это случилось, и это», — передает издание слова гадалки.

Из сбывшихся предсказаний: брекзит, Джонсон на посту премьер-министра и скандал в королевской семье. В 2022 году Борис Джонсон останется на своей должности, победив лейбориста Кира Стармера, добавила Джемайма. Королевскую семью ждут новые потрясения и скандалы, уверена гадалка.

«Футбольная команда "Манчестер Сити" уступит титул чемпиона премьер-лиги команде "Манчестер Юнайтед", которая сейчас занимает 7-ю строчку в таблице», — предупредила гадалка.

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Среди предсказаний много общих и абстрактных. Джемайма заявила, что коронавирус останется навсегда и люди привыкнут работать из дома, климат будет ухудшаться. Однако издание отметило два пророчества, касающихся конкретных фактов: победу на чемпионате мира по футболу Хорватии и «Оскар», который получит картина «Власть псам».

Джемайма родилась на юго-западе Англии, предсказывать будущее она начала в возрасте восьми лет. Она уверяет, что свой дар унаследовала от тети, которая гадала на кофейной гуще. Для предсказаний 65-летняя англичанка использует свежую вустерширскую спаржу. Она подбрасывает стебли в воздух и «считывает» образы, которые упавшая спаржа образует на земле.

Знаменитый ясновидящий из Мексики Антонио Васкес, известный многим как «Великий колдун», сделал предсказание на 2022 год, в котором раскрыл будущее США. По его словам, изменение климата продолжит воздействовать на весь мир, но больше всего скажется на Нью-Йорке.