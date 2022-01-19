Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 21:38
21:27
Политика
Позиция Шольца по «Северному потоку — 2» может расколоть Запад
21:17
Происшествия
Самосвал в Коврове разрушил кузовом теплотрассу и повредил четыре автомашины
21:16
Весь мир
Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки
21:14
Происшествия
В Курской области поймали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров за вымышленные ДТП
21:14
Шоу-бизнес
Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
21:07
Общество
Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта
21:06
Армия
Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники
21:05
Политика
Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
20:59
Наука
Астрономы Университета штата Луизиана обнаружили необычную звезду
20:58
Общество
Бывшая жена и дочери Михаила Зеленского пришли на церемонию прощания с журналистом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гадающая на спарже англичанка Джемайма составила прогноз на 2022 год

Общество
Гадающая на спарже англичанка Джемайма составила прогноз на 2022 год
pxhere.com

Лондон, 19 января. Английская гадалка Джемайма Пакингтон в стеблях спаржи разглядела судьбу человечества на 2022 год. Женщина называет себя Mystic Veg, пишет британский таблоид Metro.

Гадалка в очередной раз подбросила спаржу и в течение 24 часов разглядывала, что овощи «рассказали» о предстоящих событиях в мире. Джемайма утверждает, что 70-90% ее прогнозов сбывается.

«Я просматриваю свои прогнозы каждый год и думаю: да, и это случилось, и это», — передает издание слова гадалки.

Из сбывшихся предсказаний: брекзит, Джонсон на посту премьер-министра и скандал в королевской семье. В 2022 году Борис Джонсон останется на своей должности, победив лейбориста Кира Стармера, добавила Джемайма. Королевскую семью ждут новые потрясения и скандалы, уверена гадалка.

«Футбольная команда "Манчестер Сити" уступит титул чемпиона премьер-лиги команде "Манчестер Юнайтед", которая сейчас занимает 7-ю строчку в таблице», — предупредила гадалка.

Гадающая на спарже англичанка Джемайма составила прогноз на 2022 год
Prt Scr youtube.com /

Среди предсказаний много общих и абстрактных. Джемайма заявила, что коронавирус останется навсегда и люди привыкнут работать из дома, климат будет ухудшаться. Однако издание отметило два пророчества, касающихся конкретных фактов: победу на чемпионате мира по футболу Хорватии и «Оскар», который получит картина «Власть псам».

Джемайма родилась на юго-западе Англии, предсказывать будущее она начала в возрасте восьми лет. Она уверяет, что свой дар унаследовала от тети, которая гадала на кофейной гуще. Для предсказаний 65-летняя англичанка использует свежую вустерширскую спаржу. Она подбрасывает стебли в воздух и «считывает» образы, которые упавшая спаржа образует на земле.

Знаменитый ясновидящий из Мексики Антонио Васкес, известный многим как «Великий колдун», сделал предсказание на 2022 год, в котором раскрыл будущее США. По его словам, изменение климата продолжит воздействовать на весь мир, но больше всего скажется на Нью-Йорке.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гадающая на спарже англичанка Джемайма составила прогноз на 2022 год
гадалка предсказания спаржа
Комментировать