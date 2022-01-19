Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 21:38
21:27
Политика
Позиция Шольца по «Северному потоку — 2» может расколоть Запад
21:17
Происшествия
Самосвал в Коврове разрушил кузовом теплотрассу и повредил четыре автомашины
21:16
Весь мир
Ливия намерена сохранить добычу нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки
21:14
Происшествия
В Курской области поймали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров за вымышленные ДТП
21:14
Шоу-бизнес
Моргенштерн сообщил фанатам о резком ухудшении самочувствия
21:07
Общество
Невропатолог Игорь Поникаровский рассказал, когда восстановится Проклова после инсульта
21:06
Армия
Минобороны РФ показало уникальные кадры штурма деревни с помощью специальной техники
21:05
Политика
Депутат Невядомский назвал ошибку Киева, которая приведет Украину к распаду
20:59
Наука
Астрономы Университета штата Луизиана обнаружили необычную звезду
20:58
Общество
Бывшая жена и дочери Михаила Зеленского пришли на церемонию прощания с журналистом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инфляция по итогам первой рабочей недели в РФ составила 0,1%

Экономика
Инфляция по итогам первой рабочей недели в РФ составила 0,1%
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 19 января. Уровень инфляции в России за период с 11 по 14 января составил 0,1%, следует из отчета Росстата об оценке индекса потребительских цен.

С начала 2022 года инфляция в РФ составила 0,66%. Лидером роста цен остаются макаронные изделия, которые с 11 по 14 января подорожали на 0,7%. С начала года стоимость макарон увеличилась на 1,7%.

Цены на муку за отчетный период прибавили 0,6%, а с 1 января рост составил 1,2%. За первую рабочую неделю заметно повысилась стоимость капусты (+2,1%), помидоров (+2%) и свеклы (+1,3%). Сахар в среднем подорожал на 0,5%.

При этом Росстат сообщил о снижении цен на куриные яйца и мясо птицы — на 1,1% и 0,4% соответственно. Помимо этого, в России подешевели подсолнечное масло (0,1%), пшено (0,9%) и шоколадные конфеты (0,6%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемым уровень инфляции по итогам 2021 года. Согласно оценке Росстата, рост потребительских цен составил 8,4%. По словам представителя Кремля, правительство уже принимает меры для возвращения инфляции к целевым значениям.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инфляция по итогам первой рабочей недели в РФ составила 0,1%
инфляция росстат статистика
Комментировать