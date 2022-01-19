Инфляция по итогам первой рабочей недели в РФ составила 0,1%

Москва, 19 января. Уровень инфляции в России за период с 11 по 14 января составил 0,1%, следует из отчета Росстата об оценке индекса потребительских цен.

С начала 2022 года инфляция в РФ составила 0,66%. Лидером роста цен остаются макаронные изделия, которые с 11 по 14 января подорожали на 0,7%. С начала года стоимость макарон увеличилась на 1,7%.

Цены на муку за отчетный период прибавили 0,6%, а с 1 января рост составил 1,2%. За первую рабочую неделю заметно повысилась стоимость капусты (+2,1%), помидоров (+2%) и свеклы (+1,3%). Сахар в среднем подорожал на 0,5%.

При этом Росстат сообщил о снижении цен на куриные яйца и мясо птицы — на 1,1% и 0,4% соответственно. Помимо этого, в России подешевели подсолнечное масло (0,1%), пшено (0,9%) и шоколадные конфеты (0,6%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал неприемлемым уровень инфляции по итогам 2021 года. Согласно оценке Росстата, рост потребительских цен составил 8,4%. По словам представителя Кремля, правительство уже принимает меры для возвращения инфляции к целевым значениям.