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Бойцы Балтийского флота РФ провели танковые стрельбы в Калининградской области

Армия
Бойцы Балтийского флота РФ провели танковые стрельбы в Калининградской области
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Калининград, 19 января. Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота РФ провели учения с боевыми стрельбами на полигоне в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Отмечается, что в учебных маневрах были задействованы бойцы танкового подразделения мотострелкового соединения. Они провели стрельбы из танков Т-72Б3.

«В мероприятии боевой подготовки задействовано более 200 человек и около 30 единиц вооружения и военной техники», — указали в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что танкисты вели огонь с ходу по появляющимся и движущимся целям. Также они отработали стрельбу из зенитного пулемета НСВТ по наземным и низколетящим воздушным целям.

Ранее командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина анонсировал на 2022 год более десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья.

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стрельбы танк т-72б3 балтийский флот
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