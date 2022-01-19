Бойцы Балтийского флота РФ провели танковые стрельбы в Калининградской области

Калининград, 19 января. Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота РФ провели учения с боевыми стрельбами на полигоне в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Отмечается, что в учебных маневрах были задействованы бойцы танкового подразделения мотострелкового соединения. Они провели стрельбы из танков Т-72Б3.

«В мероприятии боевой подготовки задействовано более 200 человек и около 30 единиц вооружения и военной техники», — указали в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что танкисты вели огонь с ходу по появляющимся и движущимся целям. Также они отработали стрельбу из зенитного пулемета НСВТ по наземным и низколетящим воздушным целям.

Ранее командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина анонсировал на 2022 год более десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья.