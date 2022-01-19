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Хартум и Джуба договорились провести конференцию пограничных племен

Весь мир
Хартум и Джуба договорились провести конференцию пограничных племен
facebook.com  /  Mohamed Hamdan Daglo - محمد حمدان دقلو

Хартум, 19 января. Первый заместитель председателя Суверенного совета Судана генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамедти) и советник президента Республики Южный Судан по вопросам безопасности Тут Калвак договорились о проведении конференции племен, проживающих на границах двух стран в так называемых «зонах стыка».

В ходе переговоров, которые состоялись в Хартуме, чиновники вновь подтвердили прочность отношений между братскими государствами, отметив необходимость развивать сотрудничество во всех областях. Кроме того, Тут Калвак представил первому заместителю главы Суверенного совета подробный отчет о ходе выполнения мирного соглашения в Южном Судане. Главным образом, речь шла о реализации мер по подготовке и выпуску объединенных сил, которые намечены на ближайшие дни.

В заявлении по итогам встречи представитель Джубы отметил, что в ходе разговора политики затронули пограничные вопросы. При этом чиновник высоко оценил «смелое» решение Суверенного совета вновь открыть контрольно-пропускные пункты для облегчения торговли между двумя странами.

Помимо прочего, Калвак и Дагло обсудили проблемы, возникающие из-за разногласий различных этноконфессиональных групп населения, проживающих в зонах «соприкосновения», или «стыка». Таковыми, например, являются народности, населяющие спорный регион Абьей.

Чиновники договорились, что конференция племен, проживающих в подобных районах на границе между Суданом и Южным Суданом, состоится в феврале. В ней поучаствуют представители всех заинтересованных штатов, которые обсудят в первую очередь вопросы скотоводческих общин и борьбу с распространением оружия.

В сентябре 2021 года стало известно, что Хартум вывел все свои войска из пограничной демилитаризованной зоны. По сообщению суданских властей, в регионе развернуто наземное и воздушное патрулирование в соответствии с договоренностями Совместного механизма по вопросам политики и безопасности.

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южный судан судан
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