Украинский социолог объяснил, почему украинцы не выступают против политики колониальных властей

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о настроениях в украинском обществе, большинство которого не принимает или разочаровано результатами Майдана, но оказывать активное сопротивление колониальным властям пока не готово. Изменится ситуация, по словам социолога, только в том случае, если правящая верхушка страны совершит ряд просчетов или ошибок.

Евгений Копатько считает, что жители Украины деморализованы жесткими действиями властей на попытки противостояния новым веяниям в общественно-политической жизни страны, последовавшим за государственным переворотом 2014 года.

«Большинство граждан Украины Майдан не приняли, против Майдана выступило больше половины населения, прежде всего, весь Юго-Восток Украины. Но после государственного переворота события пошли так, как пошли, и Европа по большому счету все это дело стимулировала. За последовавшие 7-8 лет происходит тотальная дерусификация, полностью запрещено образование на русском языке, идет подавление всего русского, но, кроме скрытого негодования, это ничего не вызывает у населения», — рассказал Евгений Копатько.

Русскоязычные украинцы, по словам социолога, не имеют никаких легальных механизмов по защите и отстаиванию своих прав. Любые движения или политическая активность лидеров, которые начинают отстаивать русскую повестку, по его словам, тут же пресекаются. Диктуется репрессивная политика в адрес русскоязычного населения, по мнению социолога, западными партнерами, которые ненавидят все русское, поэтому вести с ними переговоры на предмет сохранения русской идентичности украинцев эксперт считает бессмысленным.

«Как вы хотите договориться с людьми, которые не признают Крым российским, которые не хотят присоединения Донбасса к России? И вы хотите, чтобы зарубежные организации вели себя к нам иначе? Они к нам относятся, как к туземцам», — отметил Евгений Копатько.

Основными проводниками западной русофобской политики, по словам эксперта, является украинская правящая элита.

«Дерусификация идет от той части элиты, которой в принципе свои корни и традиции не нужны, и ситуация с этим меняться не будет. Для этого нужны воля, сопротивление. На Украине, подчеркиваю, огромное количество людей, которые не принимают этот режим, но, к сожалению, они сильно подавлены, потому что любое инакомыслие у нас всячески пресекается», — рассказал Евгений Копатько.

Активизация протестной активности на Украине, по его словам, возможна, но для этого должны произойти такие события, которые в корне изменят ситуацию в стране.