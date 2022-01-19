Бывшая жена Гуфа Айза Долматова поменяла фамилию после свадьбы рэпера

Москва, 19 января. Блогер Айза Долматова снова сменила фамилию. После свадьбы ее бывшего мужа Алексея Долматова, более известного как Гуф, бизнесвумен заявила, что не хочет иметь ничего общего с фриками.

Айза опубликовала Stories на своей странице в Instagram, в которых призналась, что пришла в ЗАГС, чтобы поменять фамилию. После развода со вторым мужем, серфером Дмитрием Анохиным блогер вернула себе фамилию первого мужа, но после свадьбы рэпера с Юлией Королевой, она решила снова попрощаться с ней.

«Еху! Сменила фамилию. Радуюсь. Теперь только вперед! И без оглядки на прошлое», — написала Айза.

Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Какую именно фамилию взяла Айза неизвестно. Поклонники стали задавать бизнесвумен вопросы о детях. Айза рассказала, что каждый раз после смены фамилии она меняет сыновьям свидетельства о рождении. Это будет четвертый раз, когда Сэм и Элвис получат новые документы вместе с мамой.

Новая жена рэпера Гуфа провела опрос среди подписчиц, взяли ли они фамилию мужа после свадьбы. Модель призналась, что стала Долматовой после росписи.