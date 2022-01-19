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Бывшая жена Гуфа Айза Долматова поменяла фамилию после свадьбы рэпера

Шоу-бизнес
Бывшая жена Гуфа Айза Долматова поменяла фамилию после свадьбы рэпера
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 19 января. Блогер Айза Долматова снова сменила фамилию. После свадьбы ее бывшего мужа Алексея Долматова, более известного как Гуф, бизнесвумен заявила, что не хочет иметь ничего общего с фриками.

Айза опубликовала Stories на своей странице в Instagram, в которых призналась, что пришла в ЗАГС, чтобы поменять фамилию. После развода со вторым мужем, серфером Дмитрием Анохиным блогер вернула себе фамилию первого мужа, но после свадьбы рэпера с Юлией Королевой, она решила снова попрощаться с ней.

«Еху! Сменила фамилию. Радуюсь. Теперь только вперед! И без оглядки на прошлое», — написала Айза.

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова поменяла фамилию после свадьбы рэпера
Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Какую именно фамилию взяла Айза неизвестно. Поклонники стали задавать бизнесвумен вопросы о детях. Айза рассказала, что каждый раз после смены фамилии она меняет сыновьям свидетельства о рождении. Это будет четвертый раз, когда Сэм и Элвис получат новые документы вместе с мамой.

Новая жена рэпера Гуфа провела опрос среди подписчиц, взяли ли они фамилию мужа после свадьбы. Модель призналась, что стала Долматовой после росписи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Гуфа Айза Долматова поменяла фамилию после свадьбы рэпера
айза долматов долматова
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