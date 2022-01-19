Власти ДНР сообщили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Донецк, 19 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окраины Горловки из снайперского и стрелкового вооружения. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства ДНР в СЦКК отмечается, что обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в светлое время суток.

«В 15:55 (по московскому времени — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении Горловки поселка "Шахты 6/7", применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение», — констатировал представитель ведомства.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Украины планируют новые диверсии на линии соприкосновения в Донбассе с целью дестабилизировать обстановку.