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Власти ДНР сообщили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Армия
Власти ДНР сообщили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 19 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окраины Горловки из снайперского и стрелкового вооружения. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства ДНР в СЦКК отмечается, что обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в светлое время суток.

«В 15:55 (по московскому времени — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении Горловки поселка "Шахты 6/7", применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение», — констатировал представитель ведомства.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Украины планируют новые диверсии на линии соприкосновения в Донбассе с целью дестабилизировать обстановку.

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