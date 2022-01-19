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Политолог Камкин объяснил отказ Меркель от должности в ООН высокими амбициями

Политика
Политолог Камкин объяснил отказ Меркель от должности в ООН высокими амбициями
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 19 января. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла отказаться от предложения ООН, поскольку считает себя слишком представительной для низкой должности в организации, заявил независимый политолог Александр Камкин.

Генсек ООН Антониу Гутерреш до этого предложил Меркель стать руководителем органа высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ в организации. Офис немецкого политика сообщил, что бывший канцлер не станет соглашаться на предложение.

Александр Камкин считает, что у Ангелы Меркель до сих пор есть реальные шансы выйти на международные структуры по типу Евросоюза и ООН.

«За годы своего канцлерства Меркель накопила большой политический вес, она до сих пор является по рейтингу Forbes самым влиятельным политиком-женщиной. Понятно, что за полгода никто о ней не забудет. Важно, что отказ от этой должности может быть связан с тем, что, по мнению Меркель, она слишком представительная в реалполитик», — сказал политолог в интервью «ПолитЭксперту».

Политолог Камкин объяснил отказ Меркель от должности в ООН высокими амбициями
un.org / Eskinder Debebe / UN Photo

Эксперт отметил, что предложенная генсеком ООН должность хоть и звучит хорошо, но на самом деле является «свадебным генералом». Скорее всего Меркель планирует занять более конкретную позицию, где она сможет решать важные задачи.

«Ее амбиции таковы, что ей не подходят по духу красиво обозначенные, звучащие, но мало значащие в реальной политике должности», — заключил Камкин.

Как стало известно ранее, Меркель лично позвонила генсеку ООН Гутеррешу и отказалась от предложения о работе.

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