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Четыре двойки в ряд: эзотерик Буш предупредила, как категорически нельзя загадывать желание
Общество
Четыре двойки в ряд: эзотерик Буш предупредила, как категорически нельзя загадывать желание
Федеральное агентство новостей  / 

В разговоре с ФАН эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш объяснила, как правильно загадать желание 20 января. Многие эксперты в области мистических практик утверждают, что 20.01.2022 — наиболее благоприятный день, когда можно попросить у Вселенной или богов исполнения самых заветных желаний.

«Совершенно дурацкая вещь ходит по Сети. Никогда не стоит загадывать желание в будущем времени. Это большая глупость. Надо загадывать по-человечески — «я хочу …» — и прикладывать список. Когда вы говорите, что вы счастливы, рядом с вами уже есть муж и куча денег, то подсознание, Вселенная и боги, называйте как хотите, принимает это как факт. Зачем человеку что-то еще, если у него все есть?» — объясняет Мирослава.

Четыре двойки в ряд: эзотерик Буш предупредила, как категорически нельзя загадывать желание
pixabay.com /

По мнению большинства эзотериков, на будущее зеркальная дата сможет повлиять, когда сразу четыре двойки выстроятся в один ряд. Благодаря не только силам Луны, но и за счет энергетики праздника Крещения 20 января обретет невероятную мощь. Буш напоминает, что все дни, связанные с большими религиозными торжествами, несут в себе силу. Сам по себе 2022 год станет важным периодом для всех жителей Земли. Однако желать успеха в делах стоит осторожно: какие-то мечты на подсознательном уровне могут сыграть с человеком злую шутку. 

«Колдовать людям я категорически не советую. Каждый должен заниматься своим делом. Это дни, когда энергии поступает нереально много. Неслучайно люди жалуются, что в полнолуние не могут уснуть. Если человек использует не бытовую магию (записочку в яблоко, монетку на блюдце с водой), а пытается залезть в серьезные ритуалы, стоит ждать беды. Не загадывайте, чтобы врагам было плохо или чтобы у соперницы стало пусто на душе. Вы получите откат в несколько раз сильнее, чем в обычные дни. Простым людям я советую наслаждаться жизнью, благодарить богов за то, что они вас защищают», — подытожила Мирослава Буш.

Наши предки верили, что ясная и морозная ночь на 19 января предвещала сухое и жаркое лето. Отсутствие морозов и не замерзшие на Крещение реки сулили большие перемены и глобальные потрясения. ФАН собрал в одном материале самые необычные и интересные крещенские обряды и традиции.

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эзотерика гадание мистика зеркальная дата
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