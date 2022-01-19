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Бойцы ВДВ отработали прыжки с парашютом на учениях в Костромской области

Армия
Бойцы ВДВ отработали прыжки с парашютом на учениях в Костромской области
Пресс-службы Минобороны РФ

Кострома, 19 января. Полторы тысячи военнослужащих из Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России высадились с парашютами в Костромской области во время учений.

За сутки военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ил-76 совершили около 15 вылетов. Всего за время оперативных маневров прыжок с парашютом успели выполнить более полутора тысяч военнослужащих.

После приземления десантники отработали задачи по захвату и ликвидации важных объектов «противника». В результате учения прошли успешно, а бойцы в процессе учебного боя получили необходимый опыт.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Барнаульского ракетного соединения примут участие в первых в 2022 году учениях. Во время маневров будут задействованы образцы новейшей техники.

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