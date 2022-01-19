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Госсекретарь США Блинкен анонсировал скорое назначение американского посла на Украине

  /   Обновлено: 19 января 2022 20:22
Политика
Госсекретарь США Блинкен анонсировал скорое назначение американского посла на Украине
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 19 января. США в ближайшее время назначат посла на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.

Глава ведомства отметил, что новый диппредставитель очень хорошо ему знаком. По его словам, этот человек сможет продемонстрировать знания региона.

«Я бы ожидал, что данное выдвижение состоится очень скоро», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что человек, который займет пост посла на Украине, будет пользоваться абсолютным доверием у президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен провел в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе события он передал главе государства послание Байдена о единстве украинцев.

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Все новости / Политика / Госсекретарь США Блинкен анонсировал скорое назначение американского посла на Украине
украина сша посол блинкен
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