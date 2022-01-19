Журналист Караулов: сын Градского причастен к вооруженному ограблению Марины Коташенко

Москва, 19 января. Ответственность за ограбление вдовы народного артиста Александра Градского Марины Коташенко может лежать на старшем сыне исполнителя Данииле. Об этом заявил друг покойного музыканта, известный отечественный журналист Андрей Караулов.

Телеведущий и певец дружили много лет, доверяя друг другу разные секреты личной жизни. По словам Караулова, он был вхож в семью Градского и хорошо знал его детей. Именно имеющаяся информация о личности старшего сына умершего артиста позволяет журналисту обвинять наследника композитора в причастности к совершению дерзкого ограбления.

«Меня никто не переубедит в том, что все это организовано сыном Градского. Нужно знать этого молодого человека, нужно знать его отношение к детям Марины, и вообще, что происходило в этой семье», — цитирует Караулова издание kр.ru.

Четвертая супруга поэта Марина Коташенко подверглась нападению злоумышленников 16 января. Неизвестные ворвались в ее столичную квартиру и под страхом смерти потребовали у вдовы Градского отдать им все ценные вещи. Согласно заявлению пострадавшей, были украдены предметы общей стоимостью 100 миллионов рублей.

Между тем сам Даниил Градский предпочитает не давать комментарии по произошедшему. Он запретил журналистам обращаться к нему с подобными вопросами, заявив, что не интересуется материальным наследством отца.