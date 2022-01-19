Сервис Amazon поделился подробностями сериала по вселенной «Властелина колец»

Лос-Анджелес, 19 января. Американский стриминговый сервис Amazon Prime Video сообщил фанатам франшизы «Властелин колец» название будущего сериала.

Новая история, в основу которой легли книги британского писателя Джона Толкина, называется «Властелин колец: Кольца силы». Авторы шоу расскажут о ключевых событиях Второй эпохи Средиземья: ковке колец, возвышении Саурона и союзе эльфов с людьми. Премьера сериала состоится на площадке Amazon в сентябре.

Первая часть трилогии «Властелин колец» с подзаголовком «Братство кольца» вышла в 2001 году. В фильме, который поставил режиссер Питер Джексон, сыграли Элайджа Вуд, Орландо Блум, Вигго Мортенсен.

Ранее стриминговый сервис Apple TV+ представил тизер мини-сериала «МыПрогорели». Премьера драмы с Джаредом Лето намечена на 18 марта.