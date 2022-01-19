Финский журналист обвинил военных НАТО в организации провокаций в Донбассе

Директор и главный редактор UMV-Lehti, независимого финского информационного агентства, крупнейшего альтернативного СМИ в Финляндии Янус Путконен называет присутствие военных НАТО на территории Украины одним из основных факторов, которые ведут к обострению военного противостояния в Донбассе.

«Я нахожусь здесь с 2015 года, с прошлого года мы видим, как ухудшается ситуация, становится больше провокационных атак», — заявил Янус Путконен.

Целью этих провокаций, по словам журналиста, является намерение втянуть в конфликт в Донбассе Российскую Федерацию.

«Мы ожидаем, что в Донбассе будут провокации (со стороны украинских военных. — ФАН), что все обвинения в них лягут на Россию», — отметил он.

В то же время считать украинских военных инициаторами этих провокаций, по словам журналиста, можно условно, потому что на линии соприкосновения сторон в Донбассе присутствует очень много военных из стран НАТО.

«Многие годы к нам прибывают солдаты из других стран. Только за последнюю неделю было отмечено несколько случаев стягивания сил и непосредственный приезд военных и инструкторов к линии фронта. В течение всех лет, что длится украинский конфликт, задачи ложатся на плечи этих военных наемников. Мы видели более 5 тыс. таких солдат. И чем ближе они подбираются к линии фронта, тем больше мы опасаемся провокаций», — рассказал Янус Путконен.

Увеличение поставок западными странами летального оружия вооруженным формированиям в Донбассе журналист объясняет намерением натовцев изменить соотношение сил в пользу украинских военных, тем самым превратить конфликт в зону постоянного геополитического противостояния с Россией.

«Оружие поставляется через черные рынки, ожидается все больше и больше таких поставок. Пока сложно сказать, как это скажется на балансе сил в регионе. Это все больше становится похожим на геополитическую войну, поставки оружия играют очень важную роль в перевесе соотношения сил», — отметил Янус Путконен.

Сложности с оценками, по его словам, связаны с тем, что украинские военные перепродают оказавшееся в их руках натовское вооружение на черном рынке, в том числе противотанковые комплексы.

«Это и ограничивает западных партнеров в более крупных поставках оружия украинским военным, потому что все оружие в конечном итоге оказывается не в тех руках», — пояснил Янус Путконен.

Косвенным подтверждением темных игр с поставками оружия на Украину журналист считает поставки некоторых видов вооружения, которые не имеют для себя целей в непризнанных республиках Донбасса.

«Ополченцы Донбасса не имеют танков, поэтому применять против них противотанковые комплексы бессмысленно. То есть их поставка больше символическая», — отметил Янус Путконен.

По словам журналиста, вооруженные силы ЛНР и ДНР спокойно наблюдают за милитаризацией Украины, готовясь дать достойный отпор любым поползновениям агрессора.